شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفعاليات والعروض المسرحية في «مهرجان الشرقية الترفيهي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات وبرامج المهرجان الترفيهي، الذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية وذلك في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بالدمام

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ويشتمل المهرجان على مجموعة من الفعاليات والأنشطة كجناح الأسر المنتجة الذي يحتضن منتجات الأسر المنتجة وركن (بسطة) الذي وفر مواقع للباعة الجائلين وأخرى مخصصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، وكذلك مسرح للفعاليات واستعراض الفنون الشعبية والهوايات والعروض المسرحية المختلفة، ومجموعة من الألعاب الترفيهية المتنوعة، وأركان المطاعم والمقاهي والجلسات التي يتزين بها كورنيش الدمام، وأركان مخصصة للأطفال من الألعاب المطاطية والحركية، حيث تم وضع أشكال جمالية ومجسمات تعكس الهوية الخليجية للمهرجان إضافة إلى استضافة عدة عروض من السيرك والألعاب المختلفة طوال فترة المهرجان لضمان تجربة فريدة من نوعها للزوار والمتنزهين.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير سعي الأمانة لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات عبر إشراك القطاع الخاص وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق وترشيد التكاليف وترجمة رؤية المملكة 2030 في دعم المستثمرين من الخليج ورفع جاذبية الاستثمار البلدي، معتبراً المهرجان نموذجاً استثمارياً بالشراكة مع المستثمر الخليجي، حيث يسهم في توفير وظائف للشباب والشابات والأسر المنتجة وينشط من الحراك الاقتصادي بالمنطقة.

من جانبه عدّ وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي، تجربة لإطلاق العديد من الفعاليات والمهرجانات بنموذج استثماري عبر خاصية التأجير المؤقت، وذلك من خلال منصة الاستثمار البلدي (فرص) وسيتم طرح العديد من المواقع لإقامة الفعاليات والمهرجانات بهدف دعم الأنشطة السياحية والترفيهية بالمنطقة وخلق فرص وظيفية للشباب ورواد الأعمال والأسر المنتجة.