شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تؤكد : اللقاحات في المملكة فعّالة وآمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا و50 حالة تعافٍ

أكدت الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية -بإذن الله- من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الإنتشار.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (39) حالة مؤكدة وتعافي(50) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2296) حالة منها (255) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546882) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (535892) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8694) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏