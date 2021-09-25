، في يوم الوطن.. مرور حائل نفذ خطته لضمان انسياب حركة المركبات ،

محمد بن مسعود - الدمام - التعامل الراقي وسرعة المباشرة.. وراء موجة الإشادة بمواقع التواصل

نجح مرور منطقة حائل في تنفيذ خطته المرورية، الخاصة باليوم الوطني السعودي الـ٩١.

واتّسمت الحركة المرورية خلال احتفالات أبناء مدينة حائل في اليوم الوطني الـ91، بالانسيابية التامة رغم الكثافة المهولة للمركبات التي جابت الطريق الدائري الغربي وامتدت حتى منتزه المغواة.

وأكد المواطنون أنهم رغم كثافة السيارات حول مواقع الفعاليات، إلا أن الوصول من المنزل إلى الموقع والعكس كان في منتهى الانسيابية، وذلك في ظل انتشار رجال المرور داخل مواقع متعددة على طول تلك الطرق.

وأضافوا: بمجرد حدوث اختناق مروري في جزء من الطريق، يشرع رجال المرور الراجلة أو السيارات السرية بمباشرة الموقع؛ للتعامل مع الاختناق بأسرع وقت، وفي وقت قد لا يتجاوز ثلاث دقائق بعد توقف الشارع، حتى أصبحت حركة المركبات كالموج في الطريق يسير بانسيابية دون توقف.

جدير بالذكر أن مرور منطقة حائل، ومن خلال ما رصدته "الخليج 365" ميدانيًّا، نفّذ خطته منذ الساعات الأولى لليوم الوطني على الشوارع الرئيسة، والمحورية، والميادين، والتقاطعات المؤدية إلى مواقع الفعاليات.

ولوحظ انتشار سيارات الدوريات الرسمية والسرية، ودراجات المرور، ورجال المرور الراجلة.

وحظي تعامل رجال المرور الراقي رغم ضغط العمل مع المواطنين وتوجيههم للمسارات الأقل زحمة، باستحسان مرتادي مواقع الفعاليات، وظهر ذلك من خلال الثناء عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجالس.