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رسم رجال الريث بجنوب السعودية، لوحة وطنية بهيجة، وهم يقدمون لونًا شعبيًّا، متزينين بلباسهم الشعبي، وحاملين العلَم السعودي؛ مازجين فرحة يوم الوطن ٩١ بموروثهم الشعبي الأصيل.
ووثق فيديو مصور من أعالي جبال القهر بمحافظة الريث، فرحة أهالي الريث باليوم الوطني، التي اختار أهلها تجسيد فرحتهم وبهجتهم بهذه المناسبة الغالية بتقديمهم لوحة شعبية من فنونهم ولباسهم وتراثهم الأصيل، رافعين العلم السعودي مرفرفًا من قمم جبالهم، ومجددين الولاء والسمع والطاعة لولاة الأمر.
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 03:33 PM
رافعين "عَلَم المملكة" مرفرفًا بين الجبال مجددين الولاء والطاعة لولاة الأمرشاهد من قمم "القهر".. سعوديون يرسمون لوحة ساحرة للوطن بزيهم الشعبي
رسم رجال الريث بجنوب السعودية، لوحة وطنية بهيجة، وهم يقدمون لونًا شعبيًّا، متزينين بلباسهم الشعبي، وحاملين العلَم السعودي؛ مازجين فرحة يوم الوطن ٩١ بموروثهم الشعبي الأصيل.
ووثق فيديو مصور من أعالي جبال القهر بمحافظة الريث، فرحة أهالي الريث باليوم الوطني، التي اختار أهلها تجسيد فرحتهم وبهجتهم بهذه المناسبة الغالية بتقديمهم لوحة شعبية من فنونهم ولباسهم وتراثهم الأصيل، رافعين العلم السعودي مرفرفًا من قمم جبالهم، ومجددين الولاء والسمع والطاعة لولاة الأمر.
، شاهد من قمم "القهر".. سعوديون يرسمون لوحة ساحرة للوطن بزيهم الشعبي ،
المصدر : الخليج 365
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