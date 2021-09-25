محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت 2462 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2462 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة. وقد أسفرت الجولات عن ضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع. 25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 03:20 PM نفّذت 2462 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين أمانة الشرقية تضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2462 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة. وقد أسفرت الجولات عن ضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع. الكلمات المفتاحية ، أمانة الشرقية تضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية ،

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