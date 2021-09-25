، بحجم القطط.. فئران عملاقة تغزو المنازل البريطانية وهكذا تسلّلت ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
غزت الفئران العملاقة المنازل في بريطانيا، خلال الأيام الماضية، من خلال التسلل إلى أنابيب الصرف الصحي والخروج من المراحيض.
وقالت إحدى شركات مكافحة الآفات في البلاد: إن الفئران العملاقة "بحجم القطط"، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق من جراء فيروس كورونا جعل هذه الكائنات أكثر شجاعة في اقتحام المنازل؛ حسبما كشفت صحيفة "ذا صن".
وذكرت الشركة أنها تتلقّى الكثير من الاتصالات الهاتفية من مواطنين "في حالة صدمة كبيرة" بعد تفاجئهم بالفئران تخرج من مراحيض منازلهم.
وكشفت، وفق "سكاي نيوز عربية"، أنها اضطرّت لتوظيف عدد كبير من الأشخاص لـ"شنّ الحرب على الفئران".
وأوضحت "ذا صن" أنه، خلال فترة الوباء، انتقلت القوارض إلى المنازل السكنية بعد أن أجبرت على البحث عن مصادر غذائية أخرى؛ بسبب إغلاق المطاعم.
ويقول مواطنون: إنهم صاروا يتخوفون من استخدام المراحيض، مبرزين أن الفئران تظهر بحجم "وكأنها كانت تتدرب في الصالات الرياضية".
بحجم القطط.. فئران عملاقة تغزو المنازل البريطانية وهكذا تسلّلتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-25
غزت الفئران العملاقة المنازل في بريطانيا، خلال الأيام الماضية، من خلال التسلل إلى أنابيب الصرف الصحي والخروج من المراحيض.
وقالت إحدى شركات مكافحة الآفات في البلاد: إن الفئران العملاقة "بحجم القطط"، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق من جراء فيروس كورونا جعل هذه الكائنات أكثر شجاعة في اقتحام المنازل؛ حسبما كشفت صحيفة "ذا صن".
وذكرت الشركة أنها تتلقّى الكثير من الاتصالات الهاتفية من مواطنين "في حالة صدمة كبيرة" بعد تفاجئهم بالفئران تخرج من مراحيض منازلهم.
وكشفت، وفق "سكاي نيوز عربية"، أنها اضطرّت لتوظيف عدد كبير من الأشخاص لـ"شنّ الحرب على الفئران".
وأوضحت "ذا صن" أنه، خلال فترة الوباء، انتقلت القوارض إلى المنازل السكنية بعد أن أجبرت على البحث عن مصادر غذائية أخرى؛ بسبب إغلاق المطاعم.
ويقول مواطنون: إنهم صاروا يتخوفون من استخدام المراحيض، مبرزين أن الفئران تظهر بحجم "وكأنها كانت تتدرب في الصالات الرياضية".
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
03:09 PM
شركة مكافحة: الإغلاق جراء "كورونا" جعل هذه الكائنات أكثر شجاعة
غزت الفئران العملاقة المنازل في بريطانيا، خلال الأيام الماضية، من خلال التسلل إلى أنابيب الصرف الصحي والخروج من المراحيض.
وقالت إحدى شركات مكافحة الآفات في البلاد: إن الفئران العملاقة "بحجم القطط"، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق من جراء فيروس كورونا جعل هذه الكائنات أكثر شجاعة في اقتحام المنازل؛ حسبما كشفت صحيفة "ذا صن".
وذكرت الشركة أنها تتلقّى الكثير من الاتصالات الهاتفية من مواطنين "في حالة صدمة كبيرة" بعد تفاجئهم بالفئران تخرج من مراحيض منازلهم.
وكشفت، وفق "سكاي نيوز عربية"، أنها اضطرّت لتوظيف عدد كبير من الأشخاص لـ"شنّ الحرب على الفئران".
وأوضحت "ذا صن" أنه، خلال فترة الوباء، انتقلت القوارض إلى المنازل السكنية بعد أن أجبرت على البحث عن مصادر غذائية أخرى؛ بسبب إغلاق المطاعم.
ويقول مواطنون: إنهم صاروا يتخوفون من استخدام المراحيض، مبرزين أن الفئران تظهر بحجم "وكأنها كانت تتدرب في الصالات الرياضية".
، بحجم القطط.. فئران عملاقة تغزو المنازل البريطانية وهكذا تسلّلت ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بحجم القطط.. فئران عملاقة تغزو المنازل البريطانية وهكذا تسلّلت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.