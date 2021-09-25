شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. القمر الأحدب المتناقص يقترن بعنقود نجوم الثريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرصد بسماء الوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 ولبقية الليل القمر الأحدب المتناقص قرب عنقود نجوم الثريا على قبة السماء وهو أول اقتران بينهما في فصل الخريف هذا العام.

وأوضحت الجمعية الفلكية أن القمر الأحدب و الثريا سيزينان الأفق الشرقي حيث سيكون العنقود إلى أعلى يسار القمر - بالنسبة للراصد - ولكن الثريا لن تكون مشاهده بسهولة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في السماء إضافة لوجود القمر ولكن يمكن رؤية الثريا بسهولة عبر المنظار أو عند التقاط الصور.

وأشارت إلى أن عنقود الثريا والذي يعرف أيضا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم يشبه نجوم الدب الأصغر إلا إنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا يزين ليالى فصل الشتاء.

من ناحية أخرى سيرصد أسفل القمر بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق نجم الدبران الأحمر ولن يواجه الراصد مشكلة في رؤيته، وسيكون الجزء المضيء للقمر يشير باتجاه الدبران ، علما أن الجانب المضيء للقمر الأحدب المتناقص دائما يشير إلى اتجاه حركته نحو الشرق أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

وترتبط نجوم عنقود الثريا ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس.

يشار إلى أن عنقود الثريا لن يكون واضحا للعين المجردة من داخل المدن بالشكل الذي في الصورة ولكن تم إبرازه هنا لتوضيح موقعه بالنسبة للقمر فقط.