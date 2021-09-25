السعودية | جريمة قتل وسرقة سيارة في تبوك.. وفيديو يوثق الحادثة

شكرا لقرائتكم جريمة قتل وسرقة سيارة في تبوك.. وفيديو يوثق الحادثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - راج فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للص يسرق سيارة من أمام منزل في تبوك شمال السعودية، ووجدها أحد أصدقاء صاحب السيارة في مدينة ضباء بعد يومين من السرقة، إلا أن الحادثة تحولت لجريمة قتل.

ووفقا لمعلومات فإن اللص سرق سيارة جيب شاص، من أمام منزل صاحبها في مدينة تبوك، وبعد تنفيذ عملية السرقة، شاهد صديق صاحب الجيب، السارق في مدينة ضباء وحاول إيقافه إلا أنه قام بإطلاق النار عليه بطلقتين فأصابه في رأسه وبطنه أدت إلى وفاته في الحال، ومن ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث.

مادة اعلانية

في الوقت نفسه، ما زالت الجهات الإعلامية في انتظار صدور بيان من الجهات الأمنية لكشف مزيد من التفاصيل حول الجريمة.