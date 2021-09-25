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قُتل مسلح من حركة طالبان على الأقل، وأصيب سبعة آخرون، اليوم "السبت" في انفجار بولاية ننكرهار شرق أفغانستان، استهدف قافلة تابعة لحركة طالبان.
وذكر المتحدث باسم "طالبان" في ولاية ننكرهار، أن الانفجار وقع في مدينة جلال آباد، عاصمة ننكرهار؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
من جهته بيّن مصدر في مستشفى ننكرهار، أن الجرحى السبعة بينهم أربعة مدنيين.
من ناحيتهم ذكر شهود عيان أن الانفجار ناجم عن قنبلة كانت مخبأة بجانب الطريق، وانفجرت عندما مرت قافلة من مقاتلي طالبان من المنطقة.
وتبنّى تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن سلسلة تفجيرات استهدفت "طالبان" خلال الشهر الجاري.
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 03:07 PM
إصابة 7 أشخاص بينهم 4 مدنيينتفجيرات جلال آباد.. قتيل في استهداف قافلة لـ"طالبان"
قُتل مسلح من حركة طالبان على الأقل، وأصيب سبعة آخرون، اليوم "السبت" في انفجار بولاية ننكرهار شرق أفغانستان، استهدف قافلة تابعة لحركة طالبان.
وذكر المتحدث باسم "طالبان" في ولاية ننكرهار، أن الانفجار وقع في مدينة جلال آباد، عاصمة ننكرهار؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
من جهته بيّن مصدر في مستشفى ننكرهار، أن الجرحى السبعة بينهم أربعة مدنيين.
من ناحيتهم ذكر شهود عيان أن الانفجار ناجم عن قنبلة كانت مخبأة بجانب الطريق، وانفجرت عندما مرت قافلة من مقاتلي طالبان من المنطقة.
وتبنّى تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عن سلسلة تفجيرات استهدفت "طالبان" خلال الشهر الجاري.
، تفجيرات جلال آباد.. قتيل في استهداف قافلة لـ"طالبان" ،
المصدر : الخليج 365
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