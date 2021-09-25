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لم تمنع الإعاقة يوسف ديولي، من الاحتراف والتخصص في المطابخ العالمية؛ حيث يُعد أول شيف يدمج ثقافة الأكل العربي مع الأكل الأمريكي المدخن في المدينة؛ ليتولى بعد ذلك رئاسة نادي مجتمع طهاة تطوير المدينة المنورة.
"ديولي" خريج كلية السياحة والفندقة أول دفعة في المملكة العربية السعودية، حصل على المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط، وشارك في العديد من المسابقات على مستوى الخليج والشرق الأوسط.
يقول شيف يوسف أول شيف من ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة لـ"الخليج 365": الإعاقة إعاقة العقل وليس الجسد، وبفضل الله تم توثيق أكثر من 100 وصفة وعنصر من الأكلات التراثية المدينية، وأطمح إلى أن تصل الأطباق التراثية إلى العالمية، وأن أقوم بتعليم الطهاة المبتدئين والمحترفين علمًا ينتفع به، لكي يشارك بعد ذلك في المناسبات والمحافل العالمية".
وأضاف: "شاركت في العديد من المسابقات داخل السعودية وخارجها من أجل تحقيق طموحي ووصول جميع الأكلات المدينية والأطباق التراثية للعالمية".
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 03:05 PM
يقول لـ"الخليج 365": الإعاقة إعاقة العقل.. وثّقنا 100 وصفة وعنصر من الأكل التراثي"ديولي" العالمي.. قصة مبهرة لأول شيف مُعاق يدمج الأكل العربي والأمريكي!
لم تمنع الإعاقة يوسف ديولي، من الاحتراف والتخصص في المطابخ العالمية؛ حيث يُعد أول شيف يدمج ثقافة الأكل العربي مع الأكل الأمريكي المدخن في المدينة؛ ليتولى بعد ذلك رئاسة نادي مجتمع طهاة تطوير المدينة المنورة.
"ديولي" خريج كلية السياحة والفندقة أول دفعة في المملكة العربية السعودية، حصل على المركز الخامس على مستوى الشرق الأوسط، وشارك في العديد من المسابقات على مستوى الخليج والشرق الأوسط.
يقول شيف يوسف أول شيف من ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة لـ"الخليج 365": الإعاقة إعاقة العقل وليس الجسد، وبفضل الله تم توثيق أكثر من 100 وصفة وعنصر من الأكلات التراثية المدينية، وأطمح إلى أن تصل الأطباق التراثية إلى العالمية، وأن أقوم بتعليم الطهاة المبتدئين والمحترفين علمًا ينتفع به، لكي يشارك بعد ذلك في المناسبات والمحافل العالمية".
وأضاف: "شاركت في العديد من المسابقات داخل السعودية وخارجها من أجل تحقيق طموحي ووصول جميع الأكلات المدينية والأطباق التراثية للعالمية".
، "ديولي" العالمي.. قصة مبهرة لأول شيف مُعاق يدمج الأكل العربي والأمريكي! ،
المصدر : الخليج 365
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