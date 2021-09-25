، أمين عسير يتفقد سير أعمال مبادرة بلدية تنومة لمعالجة التشوه البصري ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تَفقّد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، سير أعمال بلدية محافظة تنومة، خلال جولة مفاجئة لمتابعة أعمال البلدية في معالجة مظاهر التشوه البصري، وهي أحد مبادرات برنامج جودة الحياة، ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
وشملت جولة "الحميدي"، المرافق العامة، وعددًا من القرى، وكذلك الحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية، واطلع على سير أعمال البلدية في رصد ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وعن مدى نسبة الإنجاز في العناصر والمحاور المستهدفة، شاملة جميع المرافق العامة والأرصفة والممرات، إضافة إلى متابعة أعمال التشجير والتجميل والمسطحات الخضراء، ومعالجة حفر الشوارع، ورفع الصبات الخرسانية والسيارات التالفة ومخلفات البناء وأعمدة الإنارة.
وشدد "الحميدي" على ضرورة سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة على هاتف البلاغات 940، أو عبر حملة (صور_وأرسل) التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "بلدي"، المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة.
وأكد "الحميدي" أن الأمانة وبلديات المنطقة كافة مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة؛ وفقًا لرؤية المملكة 2030، حاثًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة ورصد التشوهات البصرية.
من جانب آخر أكد رئيس بلدية محافظة تنومة، عبدالله مفرح الشهري، أن زيارة وجولة أمين المنطقة، جاءت حرصًا على الاطلاع على سير أعمال البلدية على أرض الواقع، وعلى الخطط المعدة لهذا الشأن، وعن مدى فعاليتها، والتأكد من عدم وجود أي عوائق قد تعيق أعمال البلدية.
أمين عسير يتفقد سير أعمال مبادرة بلدية تنومة لمعالجة التشوه البصريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-25
تَفقّد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، سير أعمال بلدية محافظة تنومة، خلال جولة مفاجئة لمتابعة أعمال البلدية في معالجة مظاهر التشوه البصري، وهي أحد مبادرات برنامج جودة الحياة، ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
وشملت جولة "الحميدي"، المرافق العامة، وعددًا من القرى، وكذلك الحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية، واطلع على سير أعمال البلدية في رصد ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وعن مدى نسبة الإنجاز في العناصر والمحاور المستهدفة، شاملة جميع المرافق العامة والأرصفة والممرات، إضافة إلى متابعة أعمال التشجير والتجميل والمسطحات الخضراء، ومعالجة حفر الشوارع، ورفع الصبات الخرسانية والسيارات التالفة ومخلفات البناء وأعمدة الإنارة.
وشدد "الحميدي" على ضرورة سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة على هاتف البلاغات 940، أو عبر حملة (صور_وأرسل) التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "بلدي"، المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة.
وأكد "الحميدي" أن الأمانة وبلديات المنطقة كافة مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة؛ وفقًا لرؤية المملكة 2030، حاثًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة ورصد التشوهات البصرية.
من جانب آخر أكد رئيس بلدية محافظة تنومة، عبدالله مفرح الشهري، أن زيارة وجولة أمين المنطقة، جاءت حرصًا على الاطلاع على سير أعمال البلدية على أرض الواقع، وعلى الخطط المعدة لهذا الشأن، وعن مدى فعاليتها، والتأكد من عدم وجود أي عوائق قد تعيق أعمال البلدية.
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
02:55 PM
شملت عددًا من القرى والحدائق العامة والمنتزهات
تَفقّد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، سير أعمال بلدية محافظة تنومة، خلال جولة مفاجئة لمتابعة أعمال البلدية في معالجة مظاهر التشوه البصري، وهي أحد مبادرات برنامج جودة الحياة، ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
وشملت جولة "الحميدي"، المرافق العامة، وعددًا من القرى، وكذلك الحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية، واطلع على سير أعمال البلدية في رصد ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وعن مدى نسبة الإنجاز في العناصر والمحاور المستهدفة، شاملة جميع المرافق العامة والأرصفة والممرات، إضافة إلى متابعة أعمال التشجير والتجميل والمسطحات الخضراء، ومعالجة حفر الشوارع، ورفع الصبات الخرسانية والسيارات التالفة ومخلفات البناء وأعمدة الإنارة.
وشدد "الحميدي" على ضرورة سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة على هاتف البلاغات 940، أو عبر حملة (صور_وأرسل) التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "بلدي"، المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة.
وأكد "الحميدي" أن الأمانة وبلديات المنطقة كافة مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة؛ وفقًا لرؤية المملكة 2030، حاثًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة ورصد التشوهات البصرية.
من جانب آخر أكد رئيس بلدية محافظة تنومة، عبدالله مفرح الشهري، أن زيارة وجولة أمين المنطقة، جاءت حرصًا على الاطلاع على سير أعمال البلدية على أرض الواقع، وعلى الخطط المعدة لهذا الشأن، وعن مدى فعاليتها، والتأكد من عدم وجود أي عوائق قد تعيق أعمال البلدية.
، أمين عسير يتفقد سير أعمال مبادرة بلدية تنومة لمعالجة التشوه البصري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عسير يتفقد سير أعمال مبادرة بلدية تنومة لمعالجة التشوه البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.