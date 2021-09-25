بالفيديو.. رجل أمن يضرب مثالًا في الرقي مع يمنيين يشاركون في احتفالات اليوم الوطني بجدة

الرياض - محمد عبدالله - ضرب أحد رجال الأمن بجدة، مثلًا في رُقيّ التعامل مع مجموعة من المقيمين اليمنيين الذين كانوا يحتفلون باليوم الوطني، حيث أقنعهم بعدم التجمّع وفقًا للإجراءات النظامية.

ووثق مقطع مصوَّر متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، تجمع عشرات اليمنيين في أحد ميادين جدة، وهم يهتفون «بالروح والدم نفديك يا سلمان» قبل أن يقنعهم أحد أفراد الأمن بفضّ التجمع وفقًا للنظام الذي يمنع التجمعات إلا بتصريح.

وأوضح رجل الأمن للمتجمعين، أنه يقدِّر مشاعرهم ورغبتهم في الاحتفال، لكن يجب احترام النظام أولاً.

وأشاد الكثير من المغردين على تويتر، بالسلوك الأخلاقي لرجل الأمن وحسن تعامله مع المتجمعين.

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