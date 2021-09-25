فلكية جدة: اقتران القمر الأحدب المتناقص بالثريا في سماء المملكة الليلة

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد قبل منتصف الليل، اليوم السبت، ظهور القمر الأحدب المتناقص قرب عنقود نجوم الثريا المعروف باسم «الشقيقات السبع»، وهو أول اقتران بينهما في فصل الخريف هذا العام.

وأوضحت فلكية جدة –عبر صفحتها على فيسبوك- أنَّ القمر الأحدب والثريا سيزينان الأفق الشرقي حيث سيكون العنقود إلى أعلى يسار القمر- بالنسبة للراصد- ولكن الثريا لن تكون مشاهده بسهولة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في السماء إضافة لوجود القمر ولكن يمكن رؤية الثريا بسهولة عبر المنظار أو عند التقاط الصور.

وأضافت أنَّ عنقود الثريا الذي يعرف ايضًا بتسمية «الشقيقات السبع» بسبب ألمع سبعة نجوم يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا يزين ليالي فصل الشتاء.

وأشارت فلكية جدة إلى أنه سوف يرصد أسفل القمر بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق نجم الدبران الأحمر ولن يواجه الراصد مشكلة في رؤية هذا النجم الدبران، وسيكون الجزء المضيء للقمر يشير باتجاه الدبران، علمًا بأنّ الجانب المضيء للقمر الأحدب المتناقص دائمًا يشير إلى اتجاه حركته نحو الشرق أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج.

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