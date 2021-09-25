السعودية | الدفاعات السعودية تدمر مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة

شكرا لقرائتكم الدفاعات السعودية تدمر مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت مسيّرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، "استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

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وكانت الدفاعات السعودية اعترضت الجمعة، ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها.

وقبل ذلك، أسقطت الدفاعات السعودية، فجر الجمعة، طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

كما دمرت الدفاعات السعودية مساء الخميس، مسيرة مفخخة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت 4 طائرات مسيرة وصاروخا باليستيا، الخميس.