السعودية | المعلمي ولافروف باجتماع اللجنة الثلاثية للمجلس الخليجي

شكرا لقرائتكم المعلمي ولافروف باجتماع اللجنة الثلاثية للمجلس الخليجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله ‏المعلمي، أمس الجمعة، في اجتماع اللجنة الثلاثية الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.

الاجتماع تم بحضور عدد من وزراء الخارجية في دول المجلس، وذلك على ‏هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول تنسيق المواقف تجاه التحديات والقضايا الدولية والإقليمية.