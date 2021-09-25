السعودية | غواصون يحتفون باليوم الوطني السعودي في أعماق البحر

شكرا لقرائتكم غواصون يحتفون باليوم الوطني السعودي في أعماق البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في لحظات وطنية جميلة، قررت مجموعة من الغواصين السعوديين ومشاركة غواصين من الأرجنتين، النزول إلى أعماق منطقة شاطئ شرم زاعم السياحي، بعمق 10 أمتار تحت الماء، لالتقاط صورة للعلم السعودي.

المصور الضوئي "محمد الشريف" وصف لـ"العربية.نت" التصوير تحت الماء بهذه المناسبة الوطني "بالتجربة الجميلة والخارجة عن المالوف.. التصوير في عالم مليء بالكائنات البحرية والمرجان الملون والمتنوع، ونسعد حين يرفرف العلم السعودي احتفاءً بيوم الوطن المجيد، حيث نحاول أن نقدم مشهدا وطنيا بطريقتنا الخاصة".

غواصون، يحتفون باليوم الوطني 91

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وأضاف: "شاطئ شرم زاعم التابع لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك -شمال السعودية- يُعد من أبرز الشواطئ بالمحافظة، وهو عبارة عن خليج نصف دائرة، تقل فيه الأمواج يقع شمال المدينة على ساحل البحر، بمساحة تقدر بحوالي 20000 متر مربع، وتم تجهيزه بوحدات من المظلات ومقاعد للجلوس ودورات ميـاه وكافيتريا وألعاب للأطفال وتم زراعته بالنخيل والأشجار".

يذكر أن الشاطئ يجذب العديد من المتنزهين والذين يقضون فيه أجمل الأوقات وأمتعها، وممارسة هواية السباحة والغوص، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات على هذا الشاطئ لجوه العليل ومكانه المميز.