محمد بن مسعود - الدمام - التحالف: استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم ان الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة. ‏⁧‫وقال التحالف : استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. ‏⁧‫ 25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 01:23 PM التحالف: استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم ان الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة. ‏⁧‫وقال التحالف : استمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. ‏⁧‫ الكلمات المفتاحية ، اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة ،

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