، غدًا.. 4700 مدرسة بالرياض تحتفي باليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - 14 فعالية حضوريًّا أو عن بُعد بكافة المدارس ومكاتب التعليم

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ابتداء من غد الأحد ولمدة أسبوع، كامل فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ91 الذي سينفذ هذا العام تحت شعار "هي لنا دار" في جميع مكاتب ومقرّات الإدارة ومدارس المنطقة بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله يأتي من منطلق إبراز الدور العظيم الذي قام به المؤسس رحمه الله في توحيد وبناء هذا الوطن الشامخ، وترسيخ الاعتزاز بالدين ثم الولاء للمليك والانتماء للوطن، إلى جانب تأكيد مضامين رؤية المملكة "2030" في تعميق الإيجابية والروح الوطنية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأوضح الوهيبي أن فعاليات وبرامج الاحتفاء باليوم الوطني ستنطلق عن بُعد في مدارس المرحلة الابتدائية، وحضوريًّا للمرحلتين المتوسطة والثانوية على مدى أسبوع دراسي كامل اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 2/19 إلى الخميس الموافق 1443/2/23هـ.

وأكد "الوهيبي" على إيلاء هذه المناسبة الوطنية الغالية العناية والاهتمام من خلال تفعيل جميع أنشطة برنامج الاحتفاء وتوثيق جميع الفعاليات المنفذة والرفع بالتقارير الختامية لمكاتب التعليم في موعد أقصاه 1443/2/30هـ، فيما يتم الرفع من المكاتب إلى إدارة النشاط بالإدارة العامة في موعد أقصاه 1443/3/7هـ.

وبيّن أنه تم تشكيل لجان تنفيذية على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لتولي مهام الإشراف والمتابعة لفعاليات وأنشطة الاحتفاء باليوم الوطني، مؤكدًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية العاملة، سواء في المكاتب والمدارس لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني.

وفي هذا الإطار أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي أنور أبوعباة، أن خطة الاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام تتضمن 14 فعالية نوعية سيجري تنفيذها حضوريًّا أو عند بُعد في كافة المدارس ومكاتب التعليم ومقرات إدارة التعليم.

وكشف "أبوعباة" أن الخطة تتضمن إقامة ندوة افتراضية تاريخية ووطنية عن تاريخ الوطن وسيرة المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، كما تتضمن إقامة منافسات رياضية وطنية، فضلًا عن عدد من الفعاليات الرياضية المصاحبة.

ونوّه إلى أن برامج الاحتفاء تتضمن مهرجانًا سيقام في سوق صحاري مول بعنوان "هي لنا دار"، ويتضمن مسرحًا للطفل ومرسمًا فنيًّا وتعلم الخط العربي، ومجموعة من الألعاب والمسابقات الترفيهية، مشيرًا إلى تقديم جوائز وهدايا قيمة للمشاركين.

وأضاف أن من برامج الاحتفاء أيضًا فعالية بعنوان "عاشقينك يا وطن"؛ وهي فعاليات تقام في المرافق العامة والمنتزهات والحدائق والمعالم الوطنية.

ولفت في ختام حديثه إلى أن برامج الاحتفاء تتضمن فعالية بعنوان "حارة أجدادي"؛ وهي فعالية للألعاب الشعبية والمهارات الحركية.

من جهتها بينت مديرة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم، أن أجندة الاحتفاء باليوم الوطني تزخر بالعديد من الفعاليات؛ منها "دون حدك يا وطن"؛ وهي فعالية تستذكر دور جنودنا البواسل للذود عن حياض الدين والوطن، وفعالية "البيارق الخضراء" التي تهدف للتعريف بتقاليد العلم السعودي وتقدير أهميته ومكانته. وكذلك فعالية "عبية" التي يجري فيها رواية قصة الملك عبدالعزيز وفتح الرياض وبداية عهد الدولة السعودية الثالثة، وتشتمل على العرضة السعودية وبطولة للفروسية على كأس اليوم الوطني وأركان فنية متنوعة.

وأضافت الدريهم: تضمنت خطة الاحتفاء فعالية "قصة لأمجاد" التي يتم خلالها زيارة الأماكن التاريخية والتراثية، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية إلكترونية بعنوان "مدن وأماكن" يتم من خلالها استعراض مدن ومناطق المملكة والتعرف على أهم المعالم والأحداث التاريخية.