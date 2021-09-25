، ضبط 15693 مخالفاً في مناطق المملكة.. خلال أسبوع ،

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 9 / 2 / 1443هـ؛ الموافق 16 / 9 / 2021م، حتى 15 / 2 / 1443هـ؛ الموافق 22 / 9 / 2021م، عن ضبط (15693) مخالفاً؛ منهم (6336) مخالفاً لنظام الإقامة، و(7452) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1905) مخالفين لنظام العمل، في المناطق كافة.
وبلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (311) شخصاً، (54%) منهم يمنيو الجنسية، و(43%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (6) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
وتم ضبط (15) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (85009) وافدين مخالفين، منهم (75014) رجلاً، و(9995) امرأة.
وتمّت إحالة (67641) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3920) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9433) مخالفاً.
وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 01:16 PM
"الداخلية" تتوعّد بمعاقبة كل مَن يسهّل دخول المخالفينضبط 15693 مخالفاً في مناطق المملكة.. خلال أسبوع
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 9 / 2 / 1443هـ؛ الموافق 16 / 9 / 2021م، حتى 15 / 2 / 1443هـ؛ الموافق 22 / 9 / 2021م، عن ضبط (15693) مخالفاً؛ منهم (6336) مخالفاً لنظام الإقامة، و(7452) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1905) مخالفين لنظام العمل، في المناطق كافة.
وبلغ إجمالي مَن تمّ ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (311) شخصاً، (54%) منهم يمنيو الجنسية، و(43%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (6) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
وتم ضبط (15) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (85009) وافدين مخالفين، منهم (75014) رجلاً، و(9995) امرأة.
وتمّت إحالة (67641) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3920) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9433) مخالفاً.
وأكّدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
، ضبط 15693 مخالفاً في مناطق المملكة.. خلال أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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