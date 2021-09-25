، دون مواعيد مسبقة.. لقاح "كورونا" متوافر بهذه المواقع في ينبع للمواطنين والمقيمين ،

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أعلن القطاع الصحي بينبع عن توفير لقاح فيروس كورونا المستجد دون مواعيد، في المراكز الخارجية الأولية التي يبعد بعضها عن المحافظة أكثر من 100 كيلومتر؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين والمقيمين، والتخفيف من مشقّة السفر، بالنسبة لمستحقّي الحصول على اللقاح؛ حرصًا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.
وسيتم توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين تحت إشراف كادر صحي وطبي من وزارة الصحة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة وبدون مواعيد مسبقة، ابتداءً من غد الأحد، بمركز صحي النجف ومركز صحي النباه والشرجة وجبل رضوى والفقعلي وعدان؛ وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس ولتعزيز مناعة المجتمع بوصفه جزءًا من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.
يأتي ذلك في إطار الحملة الوطنية للقاحات التي بدأتْها وزارة الصحة منذ أشهر عدة بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين على حد سواء بالمجان، في سبيل القضاء على الوباء ومكافحة تفشي الفيروس.
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 01:06 PM
في إطار تنفيذ الحملة الوطنية للقاحات التي بدأتها وزارة الصحة منذ عدة أشهردون مواعيد مسبقة.. لقاح "كورونا" متوافر بهذه المواقع في ينبع للمواطنين والمقيمين
أعلن القطاع الصحي بينبع عن توفير لقاح فيروس كورونا المستجد دون مواعيد، في المراكز الخارجية الأولية التي يبعد بعضها عن المحافظة أكثر من 100 كيلومتر؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين والمقيمين، والتخفيف من مشقّة السفر، بالنسبة لمستحقّي الحصول على اللقاح؛ حرصًا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.
وسيتم توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين تحت إشراف كادر صحي وطبي من وزارة الصحة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة وبدون مواعيد مسبقة، ابتداءً من غد الأحد، بمركز صحي النجف ومركز صحي النباه والشرجة وجبل رضوى والفقعلي وعدان؛ وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس ولتعزيز مناعة المجتمع بوصفه جزءًا من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.
يأتي ذلك في إطار الحملة الوطنية للقاحات التي بدأتْها وزارة الصحة منذ أشهر عدة بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين على حد سواء بالمجان، في سبيل القضاء على الوباء ومكافحة تفشي الفيروس.
، دون مواعيد مسبقة.. لقاح "كورونا" متوافر بهذه المواقع في ينبع للمواطنين والمقيمين ،
المصدر : الخليج 365
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