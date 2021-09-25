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أفادت وسائل إعلام صومالية بورود أنباء أولية عن سقوط ضحايا جراء تفجير انتحاري قوي دوى اليوم السبت قرب المقر الرئاسي في العاصمة مقديشو.
ونقل موقع Garowe الإخباري عن شهود عيان، تأكيدهم أن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم عند نقطة تفتيش مكتظّة على الطريق المؤدّي إلى القصر الرئاسي "فيلا الصومال" في منطقة الغاب في مقديشو.
وأكّد الموقع أن التفجير ضرب عددًا من السيارات أثناء مرورها عبر نقطة التفتيش، لكن لم تنشر بعد بيانات بشأن عدد الضحايا.
وتبنّت حركة "الشباب" المتطرفة هذا التفجير.
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 12:59 PM
وقع عند نقطة تفتيش مكتظّة على الطريق المؤدّي إلى القصرتفجير قوي أمام قصر الرئاسة في مقديشو.. و"الشباب" تعلن مسؤوليتها
أفادت وسائل إعلام صومالية بورود أنباء أولية عن سقوط ضحايا جراء تفجير انتحاري قوي دوى اليوم السبت قرب المقر الرئاسي في العاصمة مقديشو.
ونقل موقع Garowe الإخباري عن شهود عيان، تأكيدهم أن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم عند نقطة تفتيش مكتظّة على الطريق المؤدّي إلى القصر الرئاسي "فيلا الصومال" في منطقة الغاب في مقديشو.
وأكّد الموقع أن التفجير ضرب عددًا من السيارات أثناء مرورها عبر نقطة التفتيش، لكن لم تنشر بعد بيانات بشأن عدد الضحايا.
وتبنّت حركة "الشباب" المتطرفة هذا التفجير.
، تفجير قوي أمام قصر الرئاسة في مقديشو.. و"الشباب" تعلن مسؤوليتها ،
المصدر : الخليج 365
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