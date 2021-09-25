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عاد ديربي الإثارة والتنافس بين ملاك الإبل في فئة المجاهيم بعقد صفقات مليونية لخطف لقب نخبة النخبة في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخة القادمة.
وشهدت الأيام الماضية تداول أخبار إبرام ملاك إبل مشهورين ومتنافسين في فئة المجاهيم على جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل صفقات مليونية كبيرة لشراء أندر فرديات، أحدهما يعزز منقيته ليحافظ على اللقب، والآخر يحاول استعادة اللقب الذي ظفر به الأعوام السابقة.
وتسبب الحراك التنافسي في ارتفاع القيمة السوقية لفرديات الإبل من فئة المجاهيم، وإقبال من المستثمرين في عالم الإبل بعقد صفقات بمبالغ عالية.
يذكر أن التنافس في فئة المجاهيم على جائزة نخبة النخبة غاب بين المتنافسين العامين الماضيين.
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 12:36 PM
لتعزيز المنقيات للمحافظة على اللقب أو محاولة استعادة تفوق الأعوام السابقةبصفقات مليونية.. ديربي مجاهيم الإبل يعود للواجهة بعد غياب
عاد ديربي الإثارة والتنافس بين ملاك الإبل في فئة المجاهيم بعقد صفقات مليونية لخطف لقب نخبة النخبة في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخة القادمة.
وشهدت الأيام الماضية تداول أخبار إبرام ملاك إبل مشهورين ومتنافسين في فئة المجاهيم على جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل صفقات مليونية كبيرة لشراء أندر فرديات، أحدهما يعزز منقيته ليحافظ على اللقب، والآخر يحاول استعادة اللقب الذي ظفر به الأعوام السابقة.
وتسبب الحراك التنافسي في ارتفاع القيمة السوقية لفرديات الإبل من فئة المجاهيم، وإقبال من المستثمرين في عالم الإبل بعقد صفقات بمبالغ عالية.
يذكر أن التنافس في فئة المجاهيم على جائزة نخبة النخبة غاب بين المتنافسين العامين الماضيين.
، بصفقات مليونية.. ديربي مجاهيم الإبل يعود للواجهة بعد غياب ،
المصدر : الخليج 365
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