جامعة الإمام عبد الرحمن تعلن عن 851 وظيفة شاغرة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر عدد 851 وظيفة شاغرة بدرجة «أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس» لإحلال وتوطين السعوديين بحسب الجدول على «الرابط التالي».

وأوضحت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عبر موقعه الإلكتروني أن التقديم على الوظائف الشاغرة سيكون لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 19/02/1443هـ الموافق 26/09/2021 م الساعة الثامنة صباحاً.

ويستمر حتى نهاية دوام يوم الأحد بتاريخ 04/03/1443هـ الموافق 10/10/2021 م الساعة الثانية ونصف مساءً وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي «اضغط هنا».

وأكدت جامعة الإمام عبد الرحمن أن الشروط العامة للتقديم على الوظائف الشاغرة تتمثل فيما يلي:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2-أن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من وزارة التعليم. وإرفاقها في نظام التوظيف.

3-امتداد التخصص في (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) في ذات التخصص المراد التقديم عليه. وإرفاقها في نظام التوظيف

4-أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد جداً فما فوق في درجة البكالوريوس. وإرفاقها في نظام التوظيف

5-أن تكون جميع مؤهلات المتقدم (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) بنظام الانتظام. وإرفاقها في نظام التوظيف

6-يشترط أن ينطبق على المتقدم شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ونظام المجلس العلمي بالجامعة على وظائف «أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس».

7-أن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية.

8-أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية المختصة.

تعليمات التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن

وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف الشاغرة لا يعتبر ترشيحاً نهائياً، وعلى المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد القسم والتخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم.

وبعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم التقديم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة الإلكتروني، وبعد استكمال تقديم الطلب يجب على المتقدم الدخول على صفحته الشخصية لرفع جميع المستندات المطلوبة.

على المتقدم متابعة طلبه من خلال موقع الجامعة فقط وذلك بالدخول من خلال رابط (متابعة الطلب) والذي سوف يتم تحديثه باستمرار حسب الإجراءات التي تتخذ على الطلب.

الوسيلة لإبلاغ المتقدمين بنتيجة حالة الطلب وموعد الاختبار العلمي والمقابلات الشخصية للمرشحين تكون من خلال الكلية المختصة، وتقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً، وفقا لجامعة الإمام عبد الرحمن.

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