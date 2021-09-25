«الكتلة الباردة» في طريقها للمملكة.. محلل طقس يحدد موعد وسبب انخفاض درجات الحرارة

الرياض - محمد عبدالله - قال محلل الطقس بمركز الأرصاد الوطني، عادل القازنلي، إنه ابتداءً من اليوم السبت، تتسبب كتلة هوائية باردة في انخفاض درجات الحرارة على شمال المملكة.

وقال محلل الطقس لقناة الإخبارية، إن اليوم هو بداية دخول أول كتلة هوائية باردة على منطقة تبوك ومعظم مدن الشمال، وخلال اليومين القادمين ستتأثر بالموجة الباردة مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض.

وأشار إلى أن يومي الأحد والاثنين سيكون هناك نشاط للرياح نتيجة الكتلة الهوائية الباردة على المنطقة الشرقية وقد تؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى متر ونصف المتر.

وأضاف القازنلي، أنه خلال الفترة القادمة سنشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، نتيجة توالي دخول الكتل الهوائية الباردة،

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