«الأرصاد» توجِّه تنبيهًا برياح وأتربة على 4 محافظات بالمدينة وتتوقع موعد انتهائها

الرياض - محمد عبدالله - وجَّه المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا برياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًّا في مدى الرؤية، على منطقة المدينة المنورة، وتستمر حتى ساعات المساء.

وأوضح المركز، أنَّ التنبيه يشمل محافظتي «المهد ووادي الفرع» وتستمرّ الحالة الجوية حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم السبت .

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي «بدر وينبع» تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًّا في مدى الرؤية وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ7 مساء اليوم.

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