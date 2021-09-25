«التعليم» تعلن عن إجراءات مستحدثة للطلاب المعفيين من اللقاح.. وتخفف القيود الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن إجراء جديد بشأن الطلاب المعفيين من أخذ لقاح فيروس «كورونا».

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه في حال تأكدت ضرورة معاملة المعفيين (معفي) حسب تطبيق «توكلنا»، معاملة المحصّن مكتمل التحصين، فيما يخص الدوام الحضوري، وذلك في النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي الوقائي للعودة للمدارس، الصادر لهذا الشهر.

وأشارت الوزارة إلى أنها لن تعتمد إلزامية أخذ قياس درجة الحرارة عند دخول الطلاب والموظفين، وتسجيل بيانات من لديه حرارة مرتفعة من الطلاب وإعادته إلى المنزل.

كما شكلت الإجراءات الجديدة، إلغاء شرط ترك الصف الأول فارغاً في حافلات النقل المدرسي، وإلغاء شرط ترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين في الحافلة، بالإضافة إلى إلغاء اشتراط ألا يتجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طيلة مدة الرحلة 50% من مجمل الطاقة الاستيعابية للحافلة.

وتمسكت الوزارة بإجراءات دخول المدرسة في الدراسة الحضورية، بضرورة أخذ جرعتين من اللقاحات المعتمدة لمن يبلغ من العمر 12 عاماً أو أكثر، أما الأصغر سناً من طلاب المرحلة الابتدائية فاشترطت -في حال عودتهم حضورياً- أن يكون جميع المخالطين لهم من مكتملي التحصين، مع الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في أثناء الدراسة.

وتأتي النسخة المحدّثة والأخيرة من الدليل الإرشادي لتكون النسخة الثانية، حيث صدرت الأولى في شهر أغسطس الماضي، ويهدف إصدار الدليل لضمان العودة الآمنة لقطاع التعليم وتوفير البيئة السليمة، إلى جانب اكتشاف الحالات في وقت مبكر للحد من انتشار مرض «كوفيد - 19» في المدارس، وأخيراً، بهدف حماية الطلبة وجميع فئات المجتمع المدرسي.