«الحربي» يتوقع فرصة جيدة للأمطار على مرتفعات 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالله الحربي، فرصًا جيدة للأمطار، اليوم السبت، على مرتفعات أربع مناطق.

وقال الحربي –عبر تويتر- إنَّ فرص الأمطار اليوم جيدة على مرتفعات جازان وتهامة عسير والباحة ومكة المكرمة (تشمل الطائف ومراكزه القريبة).

وأشار إلى رياح جنوبية رطبة، موضحًا أنَّ أمطار اليوم متوقع أن تهطل في تهامة عسير والباحة ومكة، وقد تتوسع رقعة الأمطار شمال مكة المكرمة.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة الكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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