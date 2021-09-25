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نشل وسطو على المنازل والمركبات.. شرطة مكة تطيح بمقيم ارتكب 19 جريمة سرقة بجدة

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الرياض - محمد عبدالله - تمكَّنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مقيم يحمل الجنسية اليمنية ارتكب 19 جريمة سرقة منازل ومقتنيات مركبات بمحافظة جدة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة، إنَّ المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكب (19) حادثة جنائية.

وأضاف أنَّ الجاني قام بسرقة منازل شعبية ومقتنيات مركبات، ونشل العمالة باستخدام دراجة نارية بمحافظة جدة.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة مكة، أنه جرى إيقاف الجاني، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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