، لأول مرة.. شاهد توشح برج التلفزيون الجورجي بالأخضر احتفاءً بالسعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أحد أبرز معالم العاصمة.. وسفارة المملكة: تتويج للعلاقات المتميزة بين البلدين

تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة، أضاء برج التلفزيون الرسمي بجمهورية جورجيا الذي يقع في قلب العاصمة تبليسي ولأول مرة باللون الأخضر، بمناسبة اليوم الوطني ٩١ للمملكة العربية السعودية، في منظر بهي جذب أنظار الشعب الجورجي والسواح بالعاصمة لمشاهدة أبرز المعالم.

ونشرت السفارة السعودية بجورجيا عبر حسابها بـ"تويتر" الصورة، وذكرت أن هذا الاحتفاء يأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.