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تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة، أضاء برج التلفزيون الرسمي بجمهورية جورجيا الذي يقع في قلب العاصمة تبليسي ولأول مرة باللون الأخضر، بمناسبة اليوم الوطني ٩١ للمملكة العربية السعودية، في منظر بهي جذب أنظار الشعب الجورجي والسواح بالعاصمة لمشاهدة أبرز المعالم.
ونشرت السفارة السعودية بجورجيا عبر حسابها بـ"تويتر" الصورة، وذكرت أن هذا الاحتفاء يأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 11:52 AM
أحد أبرز معالم العاصمة.. وسفارة المملكة: تتويج للعلاقات المتميزة بين البلدينلأول مرة.. شاهد توشح برج التلفزيون الجورجي بالأخضر احتفاءً بالسعودية
تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة، أضاء برج التلفزيون الرسمي بجمهورية جورجيا الذي يقع في قلب العاصمة تبليسي ولأول مرة باللون الأخضر، بمناسبة اليوم الوطني ٩١ للمملكة العربية السعودية، في منظر بهي جذب أنظار الشعب الجورجي والسواح بالعاصمة لمشاهدة أبرز المعالم.
ونشرت السفارة السعودية بجورجيا عبر حسابها بـ"تويتر" الصورة، وذكرت أن هذا الاحتفاء يأتي تتويجًا للعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.
، لأول مرة.. شاهد توشح برج التلفزيون الجورجي بالأخضر احتفاءً بالسعودية ،
المصدر : الخليج 365
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