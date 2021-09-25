- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ أمس، في اجتماع اللجنة الثلاثية الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف؛ بحضور عدد من وزراء الخارجية في دول المجلس، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول تنسيق المواقف تجاه التحديات والقضايا الدولية والاقليمية.
حضر الاجتماع مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 11:40 AM
تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف تجاه التحديات والقضايا الدولية والإقليمية"المعلمي" يشارك في اجتماع "ثلاثية مجلس التعاون" ووزير الخارجية الروسي
شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ أمس، في اجتماع اللجنة الثلاثية الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف؛ بحضور عدد من وزراء الخارجية في دول المجلس، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تعزيز العلاقات والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل الآراء حول تنسيق المواقف تجاه التحديات والقضايا الدولية والاقليمية.
حضر الاجتماع مدير مكتب المندوب فيصل الحقباني.
، "المعلمي" يشارك في اجتماع "ثلاثية مجلس التعاون" ووزير الخارجية الروسي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المعلمي" يشارك في اجتماع "ثلاثية مجلس التعاون" ووزير الخارجية الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.