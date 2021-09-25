، "‏مدير تعليم الزلفي": المملكة تشهد نقلة حضارية تنموية وإنجازات مذهلة بكافة المجالات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الطريقي" مهنئًا القيادة: اليوم الوطني يسطر أمجادًا وشموخًا وعزة يستشعرها كل مواطن

رفع مدير تعليم الزلفي محمد بن عبد الله الطريقي باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات تعليم الزلفي، أسمي آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى الأسرة المالكة، وإلى الشعب السعودي كافة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91.

وقال الطريقي: نحتفي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا التي تسطر أمجادًا وشموخًا وعزة؛ حيث تعيش المملكة العربية السعودية منذ عصر المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه إلى هذا اليوم بازدهار ونماء وتطور؛ إذ مرت بتحولات مذهلة؛ ففي غضون سنوات قليلة تحولت المملكة من بلد صحراوي إلى دولة حديثة متقدمة، ولاعب رئيسي على الساحة الدولية.

وأضاف: "تشهد المملكة رخاء وتقدمًا اقتصاديًّا ملموسين في جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأنتجت تحسنًا ملموسًا في جميع مؤشرات التنمية البشرية مثل مستوى المعيشة، والخدمات الصحية والتعليمية، والأحوال البيئية، وكذلك إمكانيات التنمية الشاملة.

وتابع الطريقي: "كذلك تشهد المملكة نقلة حضارية تنموية من خلال العديد من الشواهد والمنجزات التنموية والتطويرية على كافة الأصعدة والمجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبناء الإنسان السعودي والمكانة المميزة التي تتبوأ بها المملكة بين دول العالم، وما تملكه من موارد طبيعية وبشرية متطورة وموقع جغرافي مميز، وما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي، ومكانة رفيعة جعلت العالم ينظر إليها بكثير من التقدير والاحترام، وكل هذه المعطيات سوف تسهم - بمشيئة الله - بشكل مؤثر وسريع في تحقيق وإنجاح أهداف رؤية المملكة 2030.