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قال الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، إن اليوم وغداً يؤذن الفجر والظهر والمغرب والعشاء في #مكة و #المدينة في وقت واحد تقريباً ±1، ويستمر التشابه في المغرب والعشاء لعدة أيام.
وأضاف "المسند": "يمثل فصل #الخريف الفترة الانتقالية بين فصلي #الصيف و #الشتاء، وتبدأ بواكير المنخفضات الجوية المسببة لحالات عدم الاستقرار الجوي، والحاملة (أحياناً) الأمطار ـ بإذن الله ـ بعبور شمال #السعودية".
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 11:29 AM
تحدّث عن بدء بواكير المنخفضات الجوية المسبّبة لحالات عدم الاستقرار الجويأمطار محمولة.. "المسند": وقت واحد لأذان 4 فروض اليوم وغداً بمكة والمدينة
قال الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، إن اليوم وغداً يؤذن الفجر والظهر والمغرب والعشاء في #مكة و #المدينة في وقت واحد تقريباً ±1، ويستمر التشابه في المغرب والعشاء لعدة أيام.
وأضاف "المسند": "يمثل فصل #الخريف الفترة الانتقالية بين فصلي #الصيف و #الشتاء، وتبدأ بواكير المنخفضات الجوية المسببة لحالات عدم الاستقرار الجوي، والحاملة (أحياناً) الأمطار ـ بإذن الله ـ بعبور شمال #السعودية".
، أمطار محمولة.. "المسند": وقت واحد لأذان 4 فروض اليوم وغداً بمكة والمدينة ،
المصدر : الخليج 365
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