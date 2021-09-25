«الأرصاد» يحذر من أمطار رعدية وأتربة مثارة بعدد من المناطق.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية، وذلك خلال الساعات المقبلة اليوم السبت.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق: مكة المكرمة (الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة وخليص وجدة ورابغ)، والمدينة المنورة (المهد ووادي الفرع وبدر وينبع)، والرياض (الدوادمي وعفيف) وتبوك (الوجه وأملج وضباء)، تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

كما أوضح ان مناطق مكة المكرمة (أضم والعرضيات وميسان والطائف)، والباحة (الحجرة والمخواة والمندق وقلوة والباحة والعقيق وبلجرشي)، وعسير (أبها واحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب)، وجازان (الدرب وبيش وجازان والحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش واحد المسارحة والطوال وصامطة وضمد)، تشهد أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية.

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