على مدار يومين..قطاعات الداخلية الأمنية تشارك المواطنين في الاحتفال باليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - شاركت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية كافة في الاحتفال باليوم الوطني الـ (91) على مدار يومين في عدد من المواقع في مدينة الرياض، حيث تم التنسيق مع هيئة بوابة الدرعية للمشاركة بعروض مرئية في حي الطريف، شملت عرض صور شهداء الواجب على واجهة قصر سلوى التاريخي، بحضور ذويهم، كما تم بالتنسيق مع وزارة الرياضة دعوة أسر شهداء الواجب لحضور إحدى مباريات جولة هي لنا دار من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتملت مشاركة الوزارة وقطاعاتها الأمنية على مسيرة أمنية في محافظة الدرعية ابتداءً من ساحة العلم إلى حي البجيري التاريخي، تضمنت مشاركة فرق الخيّالة والهجّانة والفرقة الموسيقية، وآليات القطاعات الأمنية، فيما شاركت الوزارة في واجهة الرياض بالتنسيق مع هيئة الترفيه بعروض عسكرية وموسيقية بمشاركة الخيالة وفرقة موسيقية مشكلة من القطاعات الأمنية ومعرض مصاحب استعرضت فيه التطور التاريخي الذي شهدته على مستوى التجهيزات الأمنية الميدانية والخدمية.

وتوشّحت مباني وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، باللون الأخضر، وتفاعلت حسابات شبكات التواصل الاجتماعي بمشاركة صور المباني في حلّة خاصة بهذه المناسبة، وتداول المغردون مشاركة الوزارة، مشيدين بما قدمته من فعاليات للمجتمع في محافظة الدرعية وواجهة الرياض نالت إعجاب واستحسان الحاضرين من مواطنين ومقيمين وزوار، واهتمامها بأسر شهداء الواجب، من خلال دعمهم معنويًا في اليوم الوطني المجيد، باستذكار بطولات الأبطال وتضحياتهم في سبيل الله ثم المليك والوطن.

من جهة أخرى، نظمت الإدارة العامة لأندية ضباط قوى الأمن برنامجًا خاصًا لأسر شهداء الواجب من منسوبيها، بدأ بدعوتهم في مقر نادي الضباط بالرياض قُدم خلاله هدايا لهم وحفل غداء.