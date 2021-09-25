المرور يحدد رسوم رخص السير ونقل المركبات بأنواعها

الرياض - محمد عبدالله - حددت الإدارة العامة للمرور رسوم إصدار وتجديد وبدل تالف أو فاقد لرخص السير ونقل المركبات بجميع أنواعها ردا على استفسارات المواطنين.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن رسوم رخصة سيارة خاصة تبلغ 100 ريال وكذلك رسوم تجديدها ورسوم إصدار بدل تالف أو مفقود ، أما رسوم نقل الملكية فتبلغ 150ريالا.

رسوم رخص السير

أما رسوم استخراج رخصة سير نقل خاص تبلغ 200 ريال، وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا، وفقًا لإنفوجراف أعده المرور السعودي.

فيما تبلغ رسوم إصدار رخصة سير حافلة خاصة 200 ريال، وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا، وفقًا للمرور السعودي.

وتبلغ رسوم استخراج رخصة سير سيارة أجرة200 ريال وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

وأضاف المرور السعودي أن استخراج رخصة سير سيارة نقل عام 400 ريال وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300ريال.

وتبلغ رسوم استخراج رخصة سير حافلة عامة 400 ريال، وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300ريال، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

وتبلغ رسوم استخراج مركبة أشغال عامة 300 ريال، وكذلك رسم التجديد السنوي أما رسوم بدل الفاقد أو التالف تبلغ 100 ريال، فيما يبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال، وفقا للمرور السعودي.

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