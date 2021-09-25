السفارة السعودية بالنرويج: فتح الحدود وإلغاء إجراءات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قررت حكومة النرويج فتح الحدود بشكل كامل بدءا من اليوم السبت، وإلغاء جميع القواعد والإجراءات الاحترازية مع البقاء على نظام الحجر المنزلي للمصابين.

وقالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة النرويج، ِآمال يحيى المعلمي –عبر تويتر- إن الحكومة النرویجیة أعلنت عن فتح الحدود بشكل كامل اعتباراً من اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021م، وإلغاء جميع القواعد والإجراءات الاحترازية مع الإبقاء على نظام الحجر المنزلي للمصابين.

وأضافت أنه سيتم تفعيل نظام TISK الذي يعتمد على الفحص الذاتي والحجر الصحي والإبلاغ في حال الإصابة بالعدوى.

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