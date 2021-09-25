تقويم التعليم: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة وليس الورقية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن البطاقة الرقمية في تطبيقي (توكلنا أو ابشر) معتمدة في الاختبارات المحوسبة فقط وليس الاختبارات الورقية.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردا على استفسار من طالب بهذا الخصوص، أنه «يمكنك الحضور بالبطاقة الرقمية في كل من تطبيق (توكلنا أو ابشر) كإثبات دخول لمقرات الاختبارات المحوسبة فقط، علماً بأنها لا تعتمد كإثبات دخول للاختبارات الورقية، وعليه يلزم إحضار أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر مع صورة من كارت العائلة أو أصل رخصة القيادة».

وفي السياق ذاته، أكدت هيئة تقويم التعليم أنه توافقاً مع الاحترازات الصحية المعتمدة، يجب ارتداء الكمام وتحميل تطبيق (توكلنا) عند الحضور لمقر الاختبار، كما يجب أن يكون الوضع الصحي في تطبيق (توكلنا) محصنا أكمل جرعات لقاح كورونا.

اقرأ أيضا:

قياس: فتح التسجيل في «الاختبار التربوي العام» الخاص بالرخص المهنية