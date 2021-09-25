وزارة الداخلية تحدد عقوبات جريمة التحرش.. قد تصل إلى 5 سنوات

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الداخلية عقوبة مرتكبي جريمة التحرش التي وردت في نظام مكافحة جريمة التحرش، مشيرة إلى تعريف التحرش.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التحرش هو كل قول او فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

عقوبة جريمة التحرش

وأوضحت أن مرتكب جريمة التحرش يعاقب بالسجن بمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

كما أكدت الداخلية أن عقوبة التحرش تغلظ بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال في حال تكرار الفعل، أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:

أ- إن كان المجني عليه طفلًا.

ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

و- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك.

ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

وكانت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أكدت أن عقوبة جريمة التحرش تطبق على كل من:

- المحرض على الجريمة.

- المتفق مع مرتكبها.

- المساعد على ارتكابها بأي صورة كانت.

- المتقدم ببلاغ كيدي عنها.

- المدعي كيدًا بتعرضه للجريمة.

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