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الحيزان عن طقس السبت: أجواء معتدلة شمالا مائلة للحرارة على باقي المناطق

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الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، أجواء معتدلة وسط النهار على شمال المملكة ومائلة للحرارة في بقية المناطق، بتفاوت في درجات الحرارة لا يتجاوز 40 درجة مئوية، اليوم السبت.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إن الرياح ستكون متوسطة إلى نشطة على فترات شرق المملكة، ونشطة على الغربية وسواحل منطقة المدينة المنورة وشرق المرتفعات؛ فيما تكون معتدلة إلى هادئة على بقية مناطق المملكة.

وأشار إلى غطاء سحابي يمتد على المرتفعات ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وغرب منطقة الرياض وغرب القصيم وفي حائل، مع فرص لهطول الأمطار على مرتفعات جازان وعسير والباحة وإلى جنوب منطقة مكة المكرمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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