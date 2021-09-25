الصور التاريخية للملوك والحراك التنموي للمملكة يجذب جمهور واجهة الرياض

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل جمهور واجهة الرياض مع الصور الفوتوغرافية التي عرضتها وكالة الأنباء السعودية في مقر الواجهة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 91 حيث الأماكن المتنوعة التي يرتادها الزوّار من مختلف الأعمار.

واطلع الزوّار على مكونات أجنحة المعرض الذي أقيم برعاية شركة (على كيفك) ليشاهدوا ماتبرزه هذه الصور من محطات مهمة في تاريخ ملوك المملكة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتلك المشروعات التي دشنها سمو ولي العهد في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030 ناهيك عن التطور العمراني الذي شهدته الرياض على مدى 50 عامًا.

وشهد المعرض حضورًا كبيرًا من زوّار الواجهة الذين حرصوا على التقاط صور لهم مع الصور المعروضة وتسجيل الفترات التاريخية التي مرت بها المملكة وكيف كان عمرانها في الماضي وإلى أين وصل حاليًا وسط طموحات لا تنضب للاستمرار في التطور بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة.

وهدفت واس من إقامة هذا المعرض إلى الوصول لمختلف شرائح المجتمع من خلال شراكة مميزة مع القطاع الخاص ممثلة في شركة (على كيفك) لإطلاع الزوّار من مواطنين ومقيمين عبر نافذة بصرية مفتوحة على تاريخ ملوك المملكة على مر العهود وما شهدته بلادنا من تطور ونماء في مختلف المجالات حتى هذا العهد الميمون.