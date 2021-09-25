السفير نقلي: احتفالات اليوم الوطني أقيمت على مرحلتين وأشكر القيادة المصرية

الرياض - محمد عبدالله - تقدم أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية فى مصر، بالشكر لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيسا مجلس الشعب والشورى، على تهنئتهم للمملكة العربية السعودية باليوم الوطني.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة إم بي سي مصر، قال السفير نقلي: مساء الجمعة، أقمنا أمس اليوم الوطنى بعد انقطاعها العام الماضى بسبب كورونا، وأقمنا فعاليات الاحتفال على مرحلتين، الأولى كانت للمواطنين السعوديين الموجودين في مصر.

وأضاف سفير المملكة العربية السعودية فى مصر: كان لا بد أن يكون الاحتفال محدوداً بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا، وهو احترام لإجراءات الحكومة المصرية، وشرفنا فى الاحتفال أطياف الشعب المصري الرسمية والشعبية والثقافية والعلمية والطبية.

اقرأ أيضًا:

السفير أسامة نقلي: 4 أسباب وراء قوة الرسالة الإعلامية لولي العهد

السفير نقلي يشارك في احتفالية إطلاق مشروع تطوير الريف المصري