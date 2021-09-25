السعودية تقدم دفعة رابعة من منحة المشتقات النفطية لليمن

الرياض - محمد عبدالله - وصلت إلى ميناء عدن الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 75.000 طن متري من الديزل و40.000 طن متري من المازوت.

وبلغ مجموع الدفعة الرابعة 115 طنًا متريًّا من المشتقات النفطية السعودية، بإجمالي كميات بلغت 302 ألف طن متري منذ بدء المنحة، سدًا للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، ووفقًا لحوكمة دقيقة متفق عليها لضمان وصولها إلى المحافظات اليمنية المستفيدة.

وأوضح مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، أحمد مدخلي، ان هذه المنحة جاءت بتوجيهات من القيادة السعودية، ومن منطلق تسخير جميع الجهود في شتى المجالات لأجل مساعدة الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف مدخلي: كان لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثر إيجابي في تحسين مستوى الطاقة الكهربائية، وأسهمت خلال الربع الأول بإنتاج أكثر من 764 ميجاوات. س، كما أسهمت في تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أسهمت في رفع الطاقة التشغيلية في المحلات التجارية، وزادت من ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكرارها ما أسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي الاقتصادي.

وأسهمت الدفعات الثلاث السابقة في تشغيل 80 محطة كهرباء موزعة على المحافظات اليمنية، بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع المشتقات النفطية بناءً على الاحتياج المقدم مسبقًا من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.

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