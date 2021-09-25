أكاديميان سعوديان يحصلان على براءة اختراع أمريكية للتحكم بالهواتف أثناء القيادة

الرياض - محمد عبدالله - حصل الأكاديميان السعوديان، الدكتور فهد السلمي الأستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز والدكتورة ندى الرحيلي الأستاذ المساعد في جامعة القصيم، على براءة اختراع أمريكية للتحكم بالهواتف أثناء قيادة المركبة.

وقال السلمي، خلال لقاء مع برنامج «النشرة» بقناة «الإخبارية»، إن الاختراع هو طريقة للتحكم بالهواتف الذكية للسائقين أثناء قيادة المركبة، مما يقلل من الحوادث المرورية، فوفقًا للإحصائيات في عام 2000 كان السبب الرئيس في الحوادث هو السرعة، وفي عام 2020 فإن السبب الرئيسي في الحوادث هو استخدام الهواتف أثناء القيادة؛ بسبب الاستخدام السيء لها، وهو الأمر الذي حفزهم للتفكير في هذا الابتكار.

وعن آلية عمل هذا الاختراع، أوضحت الدكتورة ندى، خلال مداخلتها بالبرنامج، أن الاختراع يتكون من نظام للمراقبة؛ بحيث أن أي جوال يتحرك بسرعة محددة مسبقا يظهر في شاشة المراقبة، بعد ذلك يتم تحديد عدد الجوالات في السيارة الواحدة عن طريق مراقبة أمرين، هما السرعة المتماثلة والموقع المتقارب، وبعد ذلك يتم وضعهم في مجموعات، ثم يتم تحديد السائق في هذه السيارة، ليس عن طريق الجي بي اس، وإنما عن طريق تقنية موجودة في الجوالات هي الآر فاي بي، وهي تعتمد على ترددات تنتقل من مفتاح السيارة، فيتم رصد هذه الترددات عن طريق الجوالات الموجودة في السيارة، ثم يتم تحديد أقوى إشارة والتي تستخدم لتحديد السائق بالضبط، وبعد معرفته يتم وضع قيود عليه بحسب أنظمة البلد.

وحول تطبيق هذه التقنية الجديدة في المملكة، ذكر السلمي أنه يمكن تطبيقها في المملكة، وذلك عن طريق برمجتها في تطبيقات مستقلة، كما يمكن إضافتها كخاصية للتطبيقات الحالية كـ«توكلنا»، موضحًا أنه لتطبيقها نحتاج إلى ثلاث معلومات، هي الموقع والسرعة وقياس الآر اف أي دي، مشيرا إلى أن السرعة والموقع متاحة حاليا بتطبيق توكلنا، كما أن الهواتف الذكية تدعم تقنية الآر اف أي دي، وبالتالي يمكن تطوير تطبيق توكلنا؛ بحيث يقرأ تردد موجات الآ اف أي دي، وقياس قوة هذا المؤشر لكل تردد، ومن ثم تحديد السائق.

وعن كيفية تقليل هذه التقنية لحوادث السيارات، قالت الدكتورة ندى إنه كما ذكر سابقا فإنه وفقًا للإحصائيات في 2020 كان أكثر سبب للحوادث المرورية هو استخدام الجوال أثناء القيادة، ولذا من الممكن أن تسهم براءة الاختراع في أمرين رئيسيين، هما تقليل نسبة الحوادث المرورية عن طريق وضع قيود على الجوالات تمنع استخدام البرامج غير الضرورية أثناء القيادة كبرامج السوشيال ميديا، كما يمكن تقليل نسبة الحوادث عن طريق تنبيه السائق إذا تجاوز السرعة المحددة، كما يمكن تقليل الأضرار بعد حدوث الحادث عن طريق مراقبة البيانات الخاصة بالسيارة.

وعما إذا كانت أنظمة الجوالات الحديثة ستؤثر على هذا الاختراع، أكد أن هذا الاختراع يساعد على الاستخدام الصحيح للجوال أثناء القيادة، كما أن هذه الجوالات تدعم تقنية اآر اف أي دي، والتي يمكن برمجتها عن طريق برامج مستقلة أو عن طريق دعمها في برامج خاصة موجودة بالفعل مثل تطبيق توكلنا، كما أن شركات السيارات تعمل حاليًا على تطبيق خاص بالمفاتيح الذكية، سيسهم في تطبيق هذا الاختراع بشكل سريع جدًا.

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