الداخلية تذكر بعقوبة التحرش.. السجن سنتين و5 في حالة التكرار وغرامات قاسية

الرياض - محمد عبدالله - أعادت وزارة الداخلية التذكير، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الجمعة، بعقوبة مرتكبي جريمة التحرش التي وردت في نظام مكافحة جريمة التحرش.

وعرفت الداخلية التحرش بأنه كل قول او فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأوضحت أن مرتكب جريمة التحرش يعاقب بالسجن بمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

كما بينت أن العقوبة تغلظ بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال في حال تكرار الفعل، أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:

أ- إن كان المجني عليه طفلًا.

ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

و- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك.

ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

اقرأ أيضًا

بالفيديو.. مجندات سعوديات يشاركن في عرض عسكري بمناسبة اليوم الوطني