تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن الثمين عالميا.



وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 211.21 ريال (56.31 دولار).

أما جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، فبلغ نحو 184.81 ريال (49.27 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 158.41 ريال (42.23 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 123.21 ريال (32.85 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 6,569 ريال (1751 دولارا). كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1,478 ريال (394.15 دولار).

وعوض الذهب بعض خسائره أمس الجمعة، بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة، مدعوما بضعف الدولار وعودة المخاوف بشأن مصير شركة إيفرجراند الصينية إلى الواجهة، مما عزز وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1754.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1755.10 دولار.

وظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة مما جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وهذا عكس ما حدث الخميس الماضي عندما انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر حينما طغت الرهانات المتزايدة على رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى حد كبير على تراجع الدولار وهو أمر غير معتاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8% إلى 22.66 دولار للأوقية مرتفعة 1.2% حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفع البلاديوم 1% إلى 2003.27 دولار لكنه في سبيله لتكبد ثالث خسائر أسبوعية على التوالي.

ونزل البلاتين 0.6% إلى 983.29 دولار للأوقية لكنه في طريقه لإنهاء أسبوعين متتاليين من التراجع.