«الجوازات» تحدد 5 شروط للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية

الرياض - محمد عبدالله - حددت المديرية العامة للجوازات مدة وشروط بلاغ التغيب للعمالة المنزلية، مؤكدة أنه لا يمكن إلغاء البلاغ بعد مرور 15 يومًا من تاريخه.

جاء ذلك في تفاعل لحساب "الجوازات السعودية" على "تويتر"، ردًا على استفسار سائق خاص حل إمكانية إلغاء الكفيل لبلاغ الهروب بعد شهرين من البلاغ.

وأكدت "الجوازات السعودية" أن خدمة الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية تمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب (هروب) آليًا، موضحة أنه يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب:

- أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية.

- يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

- يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يومًا فقط عبر خدمة تواصل على منصة "أبشر".

- ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

- إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يومًا، لا يتم إلغاؤه نهائيًا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

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