نشرة «عاجل».. عودة البطل «حدادي» من رحلة علاج.. تطورات جديدة في أزمة «النصر» وبيرسبوليس الإيراني

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: البطل «حدادي» يعود على قدميه بعد إصابته بالحد الجنوبي، وبنك التنمية يحدد 4 أنواع من التمويل، ومنح ميدالية الاستحقاق لـ60 مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات، شاب يحكي تفاصيل تدخله لمنع تهريب شخص من دورية أمنية، تطورات جديدة في أزمة «النصر» وبيرسبوليس الإيراني.. وإلى التفاصيل:

نظام حماية البيانات.. 5 حقوق لصاحب البيانات الشخصية و3 حالات لا يشترط فيها موافقته

نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة مواد نظام حماية البيانات الشخصية والذي أقره مجلس الوزراء. وحددت المادة الرابعة، حقوق صاحب البيانات الشخصية.

4 أنوع من التمويل من بنك التنمية الاجتماعية

حددت بنك التنمية الاجتماعية، نحو 4 أنواع من التمويل لمن فقدوا وظائفهم مثل التمويل النقدي وتمويل الأسر المنتجة وتمويل السيارات وكذلك تمويل كنف.

البطل «حدادي» يعود على قدميه بعد إصابته بالحد الجنوبي

أصيب البطل عبدالمعين حدادي بميدان البطولة والشرفة بمنطقة نجران، قبل خمسة أعوام خلال أدائه مهمة الواجب في الدفاع عن السعودية، حيث تعرض لإصابة خطيرة تمثلت في كسور في الجمجمة والفك دخل على إثرها في حالة غيبوبة لمدة عام.

منح ميدالية الاستحقاق لـ60 مواطنًا لتبرعهم بالدم عشر مرات

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

أمريكا: شراكتنا العسكرية مع السعودية من مصلحتنا الاستراتيجية

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي جوري هوود، الجمعة، إن شراكة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية مع السعودية من مصلحتها الاستراتيجية.

شاب يحكي تفاصيل تدخله لمنع تهريب شخص من دورية أمنية

حكى الشاب السعوي، عبد الله فهد، تفاصيل واقعة تدخله لمنع تهريب شخص من دورية أمنية بإحدى المناطق في المملكة، خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي 91.

بالفيديو.. أخصائي يوضح علاقة نظام مكافحة التسول بجريمة الاتجار بالبشر

أكد الدكتور إبراهيم الزبن، أستاذ علم الاجتماع، أن نظام مكافحة التسول جاء بعقوبات رادعة، كما جاء متوافقًا مع نظام مكافحة المخدرات.

جوميز يحتفل بـ«اليوم الوطني» على طريقته الخاصة

احتفل النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، باليوم الوطني السعودي الـ91 على طريقه الخاصة، موثقًا حالة العشق التي ربطت هداف دوري المحترفين في الموسم الفائت، بالمملكة منذ وطأت قدمه أرض السعودية.

تطورات جديدة في أزمة «النصر» وبيرسبوليس الإيراني

كشف الناقد الرياضي داوود إيكدري، المتخصص في كرة القدم الإيرانية، عن تطور لافت في أزمة مباراة نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، بعد تصعيد نادي النصر ضد نظيره بيرسبوليس، إلى المحكمة الرياضية.

البيت الأبيض يحذر من عواقب وخيمة لأي تقويض للعملية الانتقالية بالسودان

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، دعمه للعملية الانتقالية في السودان، مؤكدًا أن أي محاولة لتقويض العملية الانتقالية في السودان ستكون لها عواقب وخيمة. وأكد البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها "العربية" أن المبعوث الأمريكي

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بالفيديو.. أخصائي يوضح علاقة نظام مكافحة التسول بجريمة الاتجار بالبشر