، بمباشرة الفعاليات وتزيين المراكز.. "هلال جازان" يشارك الاحتفال باليوم الوطني 91 ،

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شارك فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 91 لوطننا الحبيب المملكة العربية السعودية، وذلك بتجميل المراكز الإسعافية باللون الأخضر، ابتهاجاً باليوم الوطني 91.
وتفصيلاً، وضع فرع الهيئة الخطط لتغطية الفعاليات بالفرق الإسعافية في جميع محافظات المنطقة، بحيث لا يكون هناك تأثير على سير عمل الفرق الاسعافية في الميدان.
واستعد 20 مركزاً إسعافياً موزعة توزيعاً جغرافياً على محافظات المنطقة، لتلقي البلاغات على مدار الساعة على الرقم (997)، بالإضافة إلى فرق متمركزة وجاهزة طبياً ومتأهبة في مواقع الاحتفالات.
وكان للمتطوعين من منسوبي الهيئة دور إيجابي وفعّال لمساندة الفرق، بالإضافة إلى قيامهم بزيارة جنودنا البواسل، ومشاركتهم الاحتفال بهذا اليوم الغالي على قلوبنا وتوزيع الهدايا.
الهلال الأحمر
بمباشرة الفعاليات وتزيين المراكز.. "هلال جازان" يشارك الاحتفال باليوم الوطني 91صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-25
شارك فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 91 لوطننا الحبيب المملكة العربية السعودية، وذلك بتجميل المراكز الإسعافية باللون الأخضر، ابتهاجاً باليوم الوطني 91.
وتفصيلاً، وضع فرع الهيئة الخطط لتغطية الفعاليات بالفرق الإسعافية في جميع محافظات المنطقة، بحيث لا يكون هناك تأثير على سير عمل الفرق الاسعافية في الميدان.
واستعد 20 مركزاً إسعافياً موزعة توزيعاً جغرافياً على محافظات المنطقة، لتلقي البلاغات على مدار الساعة على الرقم (997)، بالإضافة إلى فرق متمركزة وجاهزة طبياً ومتأهبة في مواقع الاحتفالات.
وكان للمتطوعين من منسوبي الهيئة دور إيجابي وفعّال لمساندة الفرق، بالإضافة إلى قيامهم بزيارة جنودنا البواسل، ومشاركتهم الاحتفال بهذا اليوم الغالي على قلوبنا وتوزيع الهدايا.
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
01:17 AM
استعد بـ20 مركزاً إسعافياً بالمحافظات لتلقي البلاغات وفرق متمركزة بمواقع الاحتفالات
شارك فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، في الاحتفال بذكرى اليوم الوطني 91 لوطننا الحبيب المملكة العربية السعودية، وذلك بتجميل المراكز الإسعافية باللون الأخضر، ابتهاجاً باليوم الوطني 91.
وتفصيلاً، وضع فرع الهيئة الخطط لتغطية الفعاليات بالفرق الإسعافية في جميع محافظات المنطقة، بحيث لا يكون هناك تأثير على سير عمل الفرق الاسعافية في الميدان.
واستعد 20 مركزاً إسعافياً موزعة توزيعاً جغرافياً على محافظات المنطقة، لتلقي البلاغات على مدار الساعة على الرقم (997)، بالإضافة إلى فرق متمركزة وجاهزة طبياً ومتأهبة في مواقع الاحتفالات.
وكان للمتطوعين من منسوبي الهيئة دور إيجابي وفعّال لمساندة الفرق، بالإضافة إلى قيامهم بزيارة جنودنا البواسل، ومشاركتهم الاحتفال بهذا اليوم الغالي على قلوبنا وتوزيع الهدايا.
، بمباشرة الفعاليات وتزيين المراكز.. "هلال جازان" يشارك الاحتفال باليوم الوطني 91 ،
المصدر : الخليج 365
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