شكرا لقرائتكم خبر عن شرقية الخير في أبهى حلَّة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفل أهالي المنطقة الشرقية بذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة، من خلال فعاليات متنوعة، في مختلف محافظات المنطقة، وازدانت الحدائق والمتنزهات والشوارع بالأعلام والمجسمات الضوئية.

وجذبت العروض المختلفة، التي شهدتها المحافظات، المواطنين من خلال العرضة السعودية، وعروض الطيران الشراعي، الذي كان يحمل الأعلام الخضراء، ومسيرات الخيول العربية، والدراجات الهوائية، التي كانت تحمل العلم السعودي، وفعاليات السيارات الرياضية، التي جذبت فئة كبيرة من الشباب.

وشملت الفعاليات كذلك، الأنشطة والعروض المرئية والأركان المتنوعة والرسم والإبداع وتجسيد المناسبة، ورفع الأعلام، وتوزيع الهدايا.