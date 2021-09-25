شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا السعودية 2».. فنون شعبية ومشغولات يدوية بمشاركة 7 جهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توافد العديد من أهالي المنطقة الشرقية، بمركباتهم التي تزينت بأعلام المملكة، واللون الأخضر، على فعاليات «تحيا السعودية»، بنسختها الثانية، التي أقيمت بالواجهة البحرية الجديدة لمدينة ثروة بمحافظة الخبر، احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وحظيت الفعاليات باهتمام وتفاعل كبير من أهالي المنطقة، وشملت عروضًا مرئية، وتقديم ألوان فنية شعبية سعودية، بالإضافة إلى مسرح الراوي الشعبي ومسرح فرق الأطفال الاستعراضية، فضلاً عن مساحة الرسم الحر، ومسرح الحرف والمشغولات اليدوية، والبانوش البحري، وفعاليات مصاحبة كالدراجات الهوائية والنارية، والطيران الشراعي، والسيارات الكلاسيكية والرياضية والمعدلة، ومسيرة للخيول العربية والإبل والهجانة.

فرحة وطنوقال قائد فريق المحبة والسلام التطوعي ناجي السليمان: نحن نشارك بفعاليات «تحيا السعودية» مع بعض من الفنانات لرسم لوحة فنية بعنوان: «فرحة وطن».

قصص قديمةوبيَّن الراوي الشعبي نجيب الدوسري، أن مهنة الراوي تتمثل في احتواء قديم القصص، التي تجسد دور الحياة القديمة المختلفة عن الحياة في الجيل الحالي، حيث إن الأجداد والآباء في قديم الزمان عاشوا حياة مليئة بالتعب.

فعالية مشتركةوقالت مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ومدير المشروع ابتسام الحميزي: «الاستعداد لليوم الوطني السعودي 91 هذا العام جاء مميزًا وبطابع مختلف، وتوحدت الجهود في كافة القطاعات العسكرية والمدنية وغير الربحية، وكذلك القطاع الخاص، وأصبحنا نعمل معاً لنحتفل معاً في فعالية مشتركة، «تحيا السعودية» أذابت بيننا كل الجدران، أصبحنا صفاً واحداً نباهي العالم بوطن عظيم، وستبقى يا وطني حراً شامخا أبيا على مر الأعوام لتعانق السماء مجداً وتحضن السحاب فخرًا وعزًا».

شريك إستراتيجيمن جهتها، أوضحت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، أن مشاركة المجلس كشريك نجاح إستراتيجي في فعاليات «تحيا السعودية» بنسختها الثانية، وذلك ضمن توجيهات صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بتحقيق التكامل مع القطاعات الثلاثة الحكومية والخاصة وغير الربحية.

نهضة شاملة

فيما أكد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل م. طفيل اليوسف، أن المملكة شهدت عبر مسيرتها التنموية نهضة شاملة قامت على بناء الإنسان في مرتكزها الأول، وتأهيل المواطن المنتج الإيجابي في المجتمع ونمو عدد الجامعات تماشيًا مع الرؤية الطموحة للتحول والتغير إلى المجتمع المعرفي؛ لتعزيز مفهوم تنمية المواطن في كافة المسارات الحضارية وتعزيز قدراته لخدمة مجتمعه ورفعة وطنه.

تطور ونهضة من ناحيته، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة الشرقية مطلق الجلعود، أن صحة الشرقية شاركت بفعاليات «تحيا السعودية» من خلال فيديو فاعل ومؤثر جسد ما نعيشه من تطور ونهضة للصحة، التي واكبت الرؤية الطموحة بالمنطقة نحو حلم وطني حمل في طياته أن حكومتنا الرشيدة «أيدها الله»، بذلت جهوداً عظيمة للارتقاء بهذا الوطن الغالي في كل جوانب الحياة بما فيها الخدمات الصحية ليكون في مصاف الدول المتقدمة، وقد تم عرض الفيديو بالمقر المخصص للفعاليات.

تدابير وقائيةوأضاف: إن صحة الشرقية ساهمت بمتطوعين شعارهم «تطوعنا لوطنا فخر»، حيث قاموا بتفويج زوار فعاليات «تحيا السعودية»، وشاركوا في نشر ثقافة الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية لأجل أن تكتمل فرحتنا بصحة.

تجديد الولاء

وقال مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة الشرقية د. خالد البديوي: إن اليوم الوطني مناسبة مهمة لتعزيز إيماننا بقيمة التلاحم بيننا، وتجديد الولاء لقيادتنا، وتعزيز إيماننا بأن وحدتنا هي أعظم مصادر قوتنا منذ 91 عاماً، وأن نحذر من كل ما يفرقنا، حفظ الله بلادنا وأهلها وأدام عليها الأمن والوحدة والسلام.

حياة طيبةوقالت مدير عام جمعية «إيفاء» رنا طيبة: ننعم في كل عام بوطن يحتضن أبناءه يقدم لهم الأمن والحياة الطيبة كأساسيات، في ظل وطننا أصبحنا ننافس، نتقدم، نباري الأمم ونتجاوز التحديات، شهدنا رؤية أصبحت واقعًا نعيشه، نستشعره، نمارسه، كنمط حياة مزدهرة، المملكة «هي لنا دار»، ونحن لها وطن، بلادنا السعودية رمز للعطاء والإنسانية، نبارك لسمو سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي عهده الأمين، هذا اليوم وعام جديد مليء بكل حب وكل خير لرفعة بلادنا وعزه.

فخر بالوطنوعبر المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للتربية الخاصة «جستر الخبر» عبدالعزيز القحطاني عن فخره بالوطن، قائلاً: «يحق لنا الفخر بوطننا والعمل على رفع رايته في جميع المحافل»، متابعًا: وسعيًا من الجمعية في ممارسة دورها المجتمعي الذي يهدف إلى إبراز جهود الوطن في خدمة ذوي الإعاقة وإبراز دورهم الفعال في بناء الوطن تحت شعار «هي لنا دار»، جئنا مشاركين وداعمين للابتهاج باليوم الوطني، في فعاليات «تحيا السعودية» بنسختها الثانية لتحيا راية التوحيد دائمًا وأبدًا.